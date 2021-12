“Di pompe di benzina, di pizzerie…”: Mourinho e Ancelotti, sentite Zazzaroni

Dopo il successo di Ancelotti contro l’Inter, Ivan Zazzaroni si è soffermato sia sul tecnico italiano che su Mourinho.

L’Inter ha perso 2-0 ieri sera contro il Real Madrid. I nerazzurri hanno iniziato bene la gara, ma, anche complice l’espulsione di Barella, poi la superiorità del team spagnolo si è palesata sul campo del Bernabeu. La squadra di Simone Inzaghi era comunque già qualificata agli ottavi di Champions League.

Il Real Madrid di Ancelotti gode di ottima saluta, visto il primato sia in campionato che nel girone della massima competizione europea. I ‘Blancos’ hanno preso il largo in Liga con otto punti di vantaggio sul Siviglia, che ha una gara in meno, secondo. Ivan Zazzaroni nel suo consueto editoriale per il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato delle critiche che hanno ricevuto sia l’ex allenatore di Milan e Napoli che Mourinho:

Zazzaroni ironizza sulle critiche a Mourinho, Ancelotti ed Allegri

“Lunedì a Tiki Taka ho ascoltato per l’ennesima volta che Mourinho non è un tattico, ma un gestore: di pompe di benzina, di pizzerie o cosa? Ho pensato: stai a vedere che per qualche persona ha vinto 25 trofei, vendendo aria fritta con l’acqua? Per due anni, tra Napoli ed Everton, gente che afferma di conoscere il calcio per averlo giocato, o averne scritto, ha ripetuto che Ancelotti ‘è solo un gestore’ e oltretutto un bollito sul viale del tramonto”.

L’articolo di Zazzaroni ha poi concluso il suo articolo: “I demolitori in servizio perenne, vincitori dei chilogrammy awards, hanno scelto di non parlare più da quando Carlo è primo in classifica nel campionato spagnolo e si è qualificato agli ottavi di Champions, nonostante che questo sia uno dei Real più risparmiosi della storia. L’ho applaudito a distanza quando, prima del match contro l’Inter, ha affermato di non avere più nulla da dimostrare. Non mi soffermo per pudore e decenza sugli attacchi che sta subendo Allegri dopo tutto quello che ha vinto con la Juventus”.