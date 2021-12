“È uno dei migliori”: Milan, l’attaccante del futuro viene dal Brasile

Il Milan sta rivolgendo le attenzioni in Brasile dove sta emergendo la figura di Luiz Henrique, attaccante destro classe 2001 del Fluminense

Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Champions e la totale uscita dall’Europa, il Milan cerca alternative per il reparto offensivo. I rossoneri potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato da qui al termine della stagione e questo rappresenterà un vantaggio nella corsa scudetto.

Intanto, l’ultimo nome accostato alla formazione di Stefano Pioli proviene dal Sudamerica.

Milan, un talento brasiliano per Pioli: nel mirino di Maldini c’è Luiz Henrique del Fluminense

I rossoneri hanno riposto le proprie attenzioni in Brasile. Il nome terminato nella rete di Paolo Maldini è quello di Luiz Henrique, giovane talento brasiliano classe 2001. L’attaccante destro del Fluminense è seguito dal Milan e nel paese verdeoro c’è chi lo paragona a Rivaldo e a Kakà, due campioni che hanno condiviso lo spogliatoio con il direttore tecnico rossonero.

Il talento brasiliano si sta mettendo in mostra in Patria. Si tratta di un elemento che predilige partire da destra per poi convergere e scaricare con il piede sinistro. Il Milan potrebbe affondare il colpo già a gennaio occupando quindi il posto libero da extracomunitario.

Pioli ha infatti bisogno di un’alternativa a Saelemaekers. Luiz Henrique può rappresentare l’alternativa al belga. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, i brasiliani chiedono circa 12 milioni per lasciarlo partire.

Il Milan è anche alla ricerca di una punta centrale che possa fare da alternativa a Zlatan Ibrahimovic e Oliver Giroud, non certamente due attaccanti nel fior fiore della propria carriera, considerato che Pietro Pellegri fino a questo momento non è riuscito ad incidere. Per questo motivo, in questi mesi, è circolato in orbita rossonera il profilo di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che si sta mettendo in mostra al Pisa, in Serie B. La candidatura alternativa è quella di Luka Jovic del Real Madrid.