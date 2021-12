Alle 18.45 spazio alla fase a gironi dell’Europa League, ultima giornata. Il Napoli di Spalletti affronta il Leicester.

Per il Napoli una sfida che vale come ultima chiamata per l’Europa League. Il Napoli vanta la possibilità di avere in mano il proprio destino. Vincere contro il Leicester, garantirebbe agli azzurri la matematica qualificazione, almeno come secondi nel girone. Una possibilità che ovviamente va scontrandosi con l’impegno che è tutt’altro che semplice.

La squadra inglese, infatti, si è dimostrata ostica durante questi match della fase a gironi, ed anche stasera allo stadio Maradona si presuppone che il match sarà tutt’altro che semplice da affrontare.

A Spalletti non resta che caricare i suoi e trasmettere tutta l’importanza di 90′ che possono letteralmente decidere una stagione, al netto di quelle che saranno le mosse che l’allenatore azzurro si giocherà durante il match sotto il punto di vista della chiave tattica.

Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali