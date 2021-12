“Prende le pernacchie, fa tristezza”: Ribery, arriva un attacco durissimo

Altra stagione complicata in Italia per Ribery, finito nel mirino di Bucchioni dopo la sua scelta di sposare la causa della Salernitana.

Domenica tornerà da avversario a Firenze, dove in pochi lo stanno rimpiangendo. In maglia viola, infatti, ha totalizzato 51 apparizioni condite da 5 reti e 10 assist: un magro bottino, che poi ha portato in estate all’inevitabile separazione. Franck Ribery ha poi proseguito la propria carriera alla Salernitana, ma anche lì le cose non stanno andando proprio come sperato: ultimo posto in classifica, 2 passaggi vincenti e tanti infortuni che gli hanno impedito di esprimersi al massimo.

Un’esperienza fin qui deludente per il 38enne ex del Bayern Monaco, finito nelle ultime ore nel mirino del giornalista Enzo Bucchioni. “Non penso che Italiano abbia speso una parola per far restare Ribery alla Fiorentina, perchè quando un calcio cosi intenso e organizzato la stella è complicata da far correre. Alla Salernitana io non ci sarei mai andato, anche per rispetto per la carriera e la storia di Ribery”.

La scelta di provare a salvare il club amaranto, dati alla mano, si sta rilevando più complessa del previsto per il giocatore accolto con grande calore dai tifosi al momento del suo arrivo. “Lui fa parte di quei campioni che non vogliono smettere mai, come Valentino Rossi ad esempio. Hai scelto di andare in un campo di periferia a prenderti le pernacchie, sei sempre Ribery, mi fa un pò di tristezza onestamente”. Un attacco diretto: ora starà a al francese rispondere in campo e farsi rimpiangere dai suoi vecchi tifosi.