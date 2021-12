“Se lo fai…”, Napoli: la ‘folle’ promessa di Spalletti ad Elmas

Al termine del match tra Napoli e Leicester Spalletti ha fatto un gesto ‘strano’, spiegando poi che era a causa di una promessa ad Elmas.

Mentre i calciatori del Napoli festeggiavano la qualificazione ai sedicesimi di Europa League ai danni del Leicester, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è prodotto in un gesto alquanto ‘strano’.

Al triplice fischio dell’arbitro infatti Spalletti ha corso verso i suoi giocatori che si stavano abbracciando al centro del campo e si è buttato pancia in giù nel campo inzuppato. A domanda dei colleghi di Sky sul perché di questo gesto, Spalletti ha rivelato che era una promessa fatta ad Elmas.

“L’avevo promesso ad Elmas.” ha dichiarato il tecnico del Napoli. “Gli ho detto che se avesse segnato l’avrei fatto. In realtà dovevo farlo al momento del gol, ma era troppo imbarazzante, quindi ho deciso di farlo a fine partita.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spalletti sorride, ma occhio all’urna dei sedicesimi.

Il Napoli ha agguantato una qualificazione tutt’altro che certa. Ma Spalletti e i suoi possono sorridere solo a metà. Infatti, sebbene il primo obiettivo stagionale sia stato messo in cascina, gli azzurri non sono riusciti ad agguantare il primato nel girone.

LEGGI ANCHE >>> Roma, ecco l’ennesima notizia che farà infuriare Mourinho

Un risultato che, a dispetto di un cammino verso la finale che può proseguire, espone il Napoli a diversi inconvenienti. In primis un turno in più da giocare e poi anche ad un’urna non clemente. Il Napoli infatti adesso rischierà di vedersela con le retrocesse della Champions League. Gruppone tra cui figurano big come il Borussia e il Barcellona.