Mourinho ha scelto il nuovo centravanti: può arrivare già a gennaio

Mourinho avrebbe già scelto il nuovo centravanti della Roma in vista della sessione di mercato di gennaio. Il tecnico portoghese sarebbe pronto a stravolgere l’assetto offensivo dei giallorossi nella seconda parte della stagione

La Roma si prepara ad affondare il colpo in attacco in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, il club giallorosso potrebbe tentare l’assalto a un nuovo vice Abraham, forte fisicamente e abile a far salire la squadra giocando spalle alla porta. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.

Il primo nome nella lista giallorossa è quello di Scamacca. Il centravanti del Sassuolo piace particolarmente a Mourinho, ma difficilmente il club neroverde aprirà alla sua cessione già nella prossima sessione invernale. Il Sassuolo valuta il giocatore circa 25-30 milioni di euro.

Scamacca nuovo centravanti per Mourinho? Occhio alle alternative

Scamacca primo obiettivo, soprattutto in vista del prossimo futuro. L’attaccante della Nazionale potrebbe garantire una valida alternativa ad Abraham in vista della seconda parte della stagione. Non solo Scamacca, attenzione anche al profilo di Lucca, inseguito da tutti i top club italiani.

Il centravanti del Pisa, classe 2000, piace anche alla Juventus, Milan e Inter e il club toscano potrebbe aprire alla sua cessione solamente di fronte a un’offerta cash da circa 20-25 milioni di euro. La vera certezza è che la Roma piomberà su un nuovo centravanti già dal mese di gennaio.