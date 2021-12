“È stato inesistente…”: Elmas fa doppietta, ma la critica è durissima

Enrico Fedele a Televomero ha commentato la vittoria del Napoli sul Leicester. L’ex dirigente è stato duro su Elmas.

Il Napoli ieri sera ha battuto il Leicester 3-2 con la rete di Ounas e con la doppietta di Elmas. Gli azzurri, nonostante le tantissime assenze, sono riusciti a sconfiggere la squadra inglese ed a qualificarsi per i play-off di Europa League. I partenopei incontreranno una delle squadre ‘retrocesse’ dalla Champions League.

Tra i protagonisti della serata del Maradona bisogna annoverare sicuramente Elmas. Il macedone con Spalletti sta trovando molto più spazio, riuscendo a mostrare finalmente parte delle sue qualità. Enrico Fedele ha commentato la gara del Napoli contro il Leicester a ‘Televomero’: “Gli azzurri hanno giocato un match tutta anima e cuore”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fedele su Elmas: “Gli do una sufficienza perché ha segnato due reti”

L’ex dirigente del Parma hai proseguito il suo intervento: “Elmas è stato inesistente. Gli do una sufficienza perché ha segnato due reti. Petagna? E’ stato il migliore ed il peggiore in campo. Migliore per quantità, il peggiore per qualità. Meret ha una grande pecca: subisce gol e questo è un dato di fatto”.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli vince, ma Spalletti si ‘sfoga’ in diretta: “Così è impossibile…”

Fedele ha poi concluso: “Il Napoli ha difeso malissimo durante la prima frazione di gara, il centrocampo è stato impalpabile. Gli azzurri hanno giocato la peggior partita possibile a livello difensivo. Infortunio Lozano? Non è stata una sfortuna, anzi. Malcuit è riuscito ha dare più copertura alla squadra”: