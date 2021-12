Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo Udinese e Milan.

Dopo il pareggio clamoroso della Juventus in quel di Venezia, e la larga vittoria della Fiorentina contro la Salernitana, il sabato si chiude con la prima della classe che dovrà legittimare ancora quel ruolo di capolista. L’Inter ed il Napoli sono appena dietro, e proprio per questo il Milan non dovrà assolutamente abbassare le guardia per evitare di farsi risucchiare delle altre rivali.

La sfida di oggi vede i ragazzi di Pioli contro l’Udinese, squadra che dall’inizio dell’anno ha mostrato diversi volti. Sarà la prima senza Luca Gotti, che ha lasciato negli scorsi giorni la squadra friulana con qualche polemica. Una piazza spaccata, quella bianconera, soprattutto per quanto mostrato in questi anni dall’allenatore.

In panchina, al momento, c’è Cioffi in attesa di capire come il club deciderà di sostituire Gotti per proseguire il campionato e, ovviamente centrare una salvezza che è assolutamente alla portata. E cosi la sfida contro il Milan assume una forma ben importante, per dare un segnale a tutto l’ambiente.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.