“Gente cattiva e invidiosa…”: Inter, l’attaccante accusa ma poi cancella

L’attaccante del Basilea Esposito accusa dopo il mancato ingresso in campo in Conference League: “Gente invidiosa”, post poi cancellato

Dietrofront di Sebastiano Esposito che su Instagram prima ha provato a fare chiarezza in merito al putiferio che si è scatenato nei suoi confronti in merito al mancato ingresso in campo avvenuto nel corso del match di Conference League tra Basilea e Qarabag, subito dopo ha cancellato la storia. Un richiamo da parte di qualcuno o solo un istinto dettato alla rabbia del momento immediatamente smaltita?

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Blick’, infatti, il giovane attaccante italiano si sarebbe rifiutato di entrare in campo a pochi minuti dalla fine quando gli svizzeri erano già in vantaggio per 3-0. Il caso è stato ripreso da vari organi di stampa pure in Italia.

Basilea, Esposito posta e poi cancella: “E’ tutto falso, la gente è cattiva ed utilizza l’arma dell’invidia”

Secondo il quotidiano ‘Blick’ il rifiuto del suo ingresso in campo sarebbe stato confermato pure dal capo ufficio stampa del Basilea Simon Walter. “Non è tollerabile quanto successo, ne discuteremo internamente”, avrebbe detto quest’ultimo in riferimento al presunto no di Sebastiano Esposito al cambio.

La notizia è chiaramente divampata pure in Italia, ripresa da varie fonti ma sulla vicenda è intervenuto nella mattinata di oggi anche l’attaccante nato a Castellammare di Stabia. La replica del talento italiano è stata affidata a un post pubblicato su Instagram ma rimosso nel giro di una ventina di minuti.

“Non è successo nulla di quello che è stato scritto. La gente è cattive e non ha altre armi oltre all’invidia”, aveva scritto Sebastiano Esposito. Gli interrogativi restano…

Il giovane attaccante era al rientro dopo tre mesi. Periodo di tempo durante il quale è rimasto fuori a causa di un infortunio. La sua esperienza al Basilea finora gli ha consentito di totalizzare 4 gol e 5 assist in 16 partite. Il ragazzo è ancora di proprietà dell’Inter che lo ha ceduto agli svizzeri con diritto di riscatto e controriscatto.