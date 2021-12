“Conosce tutte le…”: Lewandowski spiazza su Chiellini

Robert Lewandowski, durante un’intervista a Tuttosport, ha parlato anche di Chiellini e del calcio italiano.

La vittoria del Pallone d’Oro di Messi ha scatenato tantissime polemiche. Secondo molti esperti, il trofeo doveva essere assegnato a Lewandowski. Lo stesso fuoriclasse argentino ha affermato che France Football debba consegnare un Pallone d’Oro all’attaccante del Bayern Monaco, per quello che ha fatto nel 2020.

Robert Lewandowski è riuscito comunque a vincere il ‘Golden Player’, in occasione di questo riconoscimento è stato intervistato da ‘Tuttosport’: “Se è una consolazione questo premio? Assolutamente no, è un premio importante. E’ stato magnifico esser votato dalle leggendel del calcio. Champions o Bundesliga? Voglio entrambe”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lewandowski su Chiellini: “E’ trai i difensori che soffro di più”

Il giocatore del Bayern Monaco ha continuato il suo intervento: “Difensori che soffro di più? Chiellini e Sergio Ramos. Il giocatore della Juventus conosce tutte le abilità difensive, ma è stato sempre corretto e quasi sempre ha il sorriso sulle labbra. E’ difficile ma anche divertente giocare contro di loro”.

LEGGI ANCHE >>> “Alla Juventus mai…”: la moglie dell’ex Inter confessa in diretta

Lewandowski ha poi concluso: “Seguivo molto il calcio italiano, perché in Serie A ci sono grandi squadre. Idoli italiani? Baggio e Del Piero. Baggio era un vero e proprio idolo. Amavo sia il suo modo di giocare che i suoi capelli. Ho avuto, per un breve periodo, anche il codino come lui. Poi mi sonno appasionato a Del Piero “.