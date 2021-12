“Faremo mercato”: l’annuncio in diretta del patron fa esultare i tifosi

Josh Wander, nuovo patron del Genoa, ha annunciato che il club farà mercato il prossimo gennaio per cercare di risollevare la squadra.

La crisi del Genoa sembra non avere fine. I rossoblù, dopo il derby di ieri sera perso contro la Sampdoria 1-3, sono rimasti terzultimi in classifica. L’arrivo di Shevchenko non ha dato i frutti sperati, visto che il tecnico ucraino ha totalizzato solo un punto nelle prime cinque gare alla guida del team ligure.

Il Genoa ha due scogli importanti da superare prima della sosta natalizia: la Lazio in trasferta e l’Atalanta in casa. I calciatori rossoblù sono stati fischiati dai loro tifosi al termine del Derby. I sostenitori del Grifone, e soprattutto Shevchenko, si aspettano tanti rinforzi nel prossimo mercato di gennaio.

Genoa, il patron Wander: “Faremo mercato a gennaio. Il progetto è importante”

Josh Wander, nuovo proprietario del Genoa, ha rincuorato ai microfoni di ‘DAZN’ sia i suoi tifosi che il suo tecnico al termine della gara contro la Sampdoria: “Faremo mercato a gennaio, anche se il mercato non è l’unica soluzione per migliorare questa situazione. Abbiamo in mente un progetto importante e faremo di tutto per far crescere la storia di questo club”.

Il patron rossoblù hai concluso il suo intervento: “Non è mai bello perdere, specialmente in un derby. So che può che sembrare una follia, ma oggi sarà un giorno a cui guarderemo con piacere nel prossimo futuro. Abbiamo presentato il nuovo general manager Johaness Spors, a cui abbiamo affidato una rivoluzione”.