“Stanno preparando un…”: Juve, il colpo che cambia la squadra a gennaio

La Juve ha bisogno di liquidità per prendere un attaccante. Queste risorse potrebbero arrivare dalla cessione di Kulusevski all’Arsenal.

La Juventus, nella giornata di ieri, ha pareggiato 1-1 contro il Venezia in trasferta. I bianconeri erano passati in vantaggio grazie alla rete di Morata alla mezz’ora della prima frazione di gara, ma poi si sono fatti raggiungere dalla prodezza di Aramu ad inizio del secondo tempo.

La ‘Vecchia Signora’ aveva l’obbligo di vincere per cercare di ridurre il vantaggio dalla zona Champions League, che potrebbe aumentare dopo le gare di oggi. Allegri contro i veneti ha dovuto subito fare a meno di Dybala, uscito per infortunio dopo dieci minuti. Il tecnico toscano non aveva a disposizione neanche Kulusevski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Arsenal pronto a presentare un’offerta per Kulusevski

Lo svedese si è operato in settimana al naso e dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Sull’ex giocatore del Parma ci sono molte indiscrezioni di mercato. Come quanto riporta ‘Nicolò Schira’, l’Arsenal sta seguendo Kulusevski. I ‘Gunners’ stanno preparando un’offerta ufficiale da presentare alla Juventus nel prossimo mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri in ansia: gli aggiornamenti su Dybala

I bianconeri chiedono una cifra tra i 30 ed i 35 milioni di euro per lasciare andar via Kulusevski. Se dovesse riuscire ad ottenere questa cifra, la Juventus potrebbe concentrarsi sulla ricerca del centravanti. I nomi più accostati alla ‘Vecchia Signora’ sono quelli di Vlahovic, Scamacca ed Icardi.