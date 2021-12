“Vuole andare via”: Gasperini, l’attaccante apre il caso

Potrebbe esserci una sorpresa nell’Atalanta con la cessione di Gian Piero Gasperini già a gennaio.

La costante alternanza con Duvan Zapata e l’interesse dell’Atalanta nei riguardi di Jeremie Boga hanno messo in discussione la permanenza di Luis Muriel tra le fila della squadra di Gian Piero Gasperini, al punto che il calciatore sarebbe pronto a cambiare aria già a gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Muriel può andare via a gennaio: lo scenario

Se il colombiano dovesse lasciare l’Atalanta tra poche settimane, l’equilibrio potrebbe comunque cambiare in rosa, poiché si tratta di un giocatore che, se in forma, riesce a spostare gli equilibri e a portare punti. Secondo ‘L’Eco di Bergamo’, la questione questa volta sarebbe a un punto di non ritorno.

LEGGI ANCHE >>> “Nessuno sa…”: PSG, l’annuncio del campione preoccupa Pochettino

Muriel non sembra più disposto a essere un’alternativa, bensì ambisce a un posto da titolare e al contempo Gasperini non è condizionato dalla volontà dell’attaccante: seguirà le sue idee, quindi l’alternanza. Inoltre, l’Atalanta lavora all’accordo con il Sassuolo per Boga. Se giungesse in rosa, sarebbe altra concorrenza e quindi ulteriore spazio sottratto al colombiano. L’Atalanta valuta Muriel 20 milioni di euro, quindi attende una richiesta di tale portata per cederlo.