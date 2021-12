Inter, poteva andare anche peggio: l’ottavo è equilibrato

È tempo di sorteggi per gli ottavi di Champions League: l’Inter, qualificata come seconda nella fase a gironi, pesca un avversario non semplice.

È iniziato alle ore 12:00 l’appuntamento per i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’Inter ha superato la fase a gironi dopo ben 11 anni grazie al lavoro di squadra e all’impronta lasciata, di volta in volta, dalle idee di Simone Inzaghi. I nerazzurri, quindi, si sono classificati secondi nel Gruppo D, dietro solo di poco al Real Madrid, e le sue possibili avversarie sarebbero potute essere: l’Ajax, il Bayern Monaco, il Lille, il Liverpool, il Manchester City e il Manchester United. Avversarie, tutte, sicuramente non di poco conto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, sorteggi per gli ottavi: sarà Ajax per l’Inter

Ora l’Inter sa quale sarà il suo avversario per i due match validi per il superamento degli ottavi di finale. Affronterà infatti l’Ajax, che non incontrava agli ottavi dal 2006. Non ci sarà Nicolò Barella, espulso nell’ultima sfida della fase a gironi contro il Real Madrid, ma Inzaghi spera che gli vanga assegnata una sola giornata, in modo da averlo disponibile almeno per la sfida di ritorno. È una grande occasione, questa, per Inzaghi e per l’Inter di affrontare una gara di vero livello europeo.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, niente da fare: l’annuncio di Pochettino lo spiazza ancora

È bene ricordare che non ci sarà più la regola dei gol in trasferta, quindi i risultati raggiunti dall’andata e dal ritorno della fase degli ottavi decreteranno chi passerà effettivamente il turno, semplificando la questione. È stato reso noto, inoltre, che la finale di Champions League, inoltre, si giocherà il 28 maggio a San Pietroburgo. Ci saranno il 15/16 e il 22/23 febbraio le partite di andata, a marzo le partite di ritorno. Ad Inzaghi, ora, non resta che preparare al meglio la nuova impresa.