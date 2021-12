Roma, tegola pesante per Mourinho: salta l’Atalanta, arriva l’annuncio

Dopo la vittoria contro lo Spezia per 2-0, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Il tecnico ha parlato anche di Smalling.

La Roma questa sera all’Olimpico ha battuto 2-0 lo Spezia con le reti di Ibanez e Smalling. I giallorossi hanno meritato il successo, ma hanno sofferto prima di portare a casa i tre punti. La squadra di Mourinho ha raggiunto la Juventus al sesto posto ed ha otto punti di distanza dalla zona Champions League.

Mourinho ha commentato così il successo dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’: “Mi preoccupava la mia squadra, visto che non abbiamo mai avuto il pieno controllo della partita. E’ un momento molto difficile della nostra stagione. Ci sono stati dei problemi con l’uscita di Smalling”.

Roma, Mourinho: “Abbiamo perso Smalling per la prossima partita”

Il tecnico portoghese ha continuato a parlare del difensore inglese: “Smalling? Mi ha chiesto di uscire perché ha avuto alcuni problemi fisici. Abbiamo sempre qualche intoppo. Siamo in difficoltà. Oggi recuperiamo Mancini, ma abbiamo perso Smalling per la gara contro l’Atalanta“.

Mourinho ha poi concluso il suo intervento: “Espulsione di Felix? Gli episodi dei due gialli non li ho visti e preferisco non dire niente. Siamo una squadra un po’ naif, ma abbiamo il record di ammoniti. Abraham? Per noi è importantissimo. Come squadra dobbiamo essere più cattivi. Sono abituato a soffrire di meno in panchina. Con il Real sapevo di vincere 5-1 anche se perdevo 0-1, mentre ora soffro quando sto vincendo 2-0″.