Da big a inutile, per Conte è cedibile: ‘assist’ di mercato al PSG

In base a quanto riferisce ‘The Athletic’, il trequartista non è considerato una pedina fondamentale da parte di Conte e quindi anche i piani societari sul giocatore cambiano. L’idea sarebbe quella di cederlo in prestito, ma non è così semplice poiché il suo appeal sul mercato è calato molto a causa dello scarso impiego.

L’attuale contratto lo lega al Tottenham fino al 2024 e gli ultimi a essersi fatti avanti durante la scorsa estate sono stati i dirigenti del PSG, considerata la grande stima che nutre nei riguardi del calciatore il tecnico Mauricio Pochettino. Nemmeno il futuro dell’allenatore argentino è così sicuro sulla panchina dei francesi, per cui non è certo che lo sceicco sia disposto a fare un passo in avanti. Non resta che attendere.