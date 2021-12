“È il più forte della Serie A”: Cassano difende il campione dell’Inter

Antonio Cassano ha difeso l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez dalle critiche e ha aggiunto che il cileno è il più forte della Serie A

Sulla ‘Bobo Tv’, Antonio Cassano ha confezionato altro messaggio forte. Questa volta il barese ha spezzato una lancia in favore di Alexis Sanchez. Sul cileno, l’ex attaccante della nazionale è stato molto chiaro. “Non si discute”, ha detto in riferimento alle critiche arrivate sull’ex Udinese e Barcellona. Il calciatore sta convincendo a suon di prestazioni positive quando Simone Inzaghi sta decidendo di mandarlo in campo.

Inter, Cassano ‘sponsor’ di Sanchez: “Come è possibile discuterlo? E’ l’attaccante più forte della Serie A”

In diretta su ‘Twitch’, Cassano si è soffermato su Alexis Sanchez e ha utilizzato parole d’apprezzamento per il talento cileno, a segno nel match di domenica sera contro il Cagliari. “Lo avete visto? Ha fatto vedere come si gioca a calcio. Il suo valore non deve essere giudicato da nessuno, non c’è bisogno di farlo. Deve dimostrare il perché è il più pagato all’Inter? Ha sempre fatto bene ovunque è andato. E’ più di un rincalzo per la squadra di Simone Inzaghi. Inserirlo accanto a Dzeko al posto di Lautaro Martinez non fa perdere qualità ai nerazzurri. E’ l’attaccante più forte della Serie A in assoluto. Metterlo in discussione per me è soltanto follia”, ha poi concluso nella sua argomentazione difensiva nei confronti di Alexis Sanchez.

Il 32enne di Tocopilla è arrivato all’Inter nell’estate del 2019, espressamente richiesto da Antonio Conte. I nerazzurri lo hanno prima rilevato in prestito e poi a titolo definitivo dal Manchester United che lo ha ceduto in realtà gratuitamente alla società meneghina.

Durante il suo percorso interista, Sanchez ha siglato 13 reti in 84 partite.

In carriera ha vestito le casacche di Cobreloa, Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcellona, Arsenal e Manchester United prima del suo approdo all’Inter.