“Non ascoltare altre offerte”: Juve, la rivelazione di Dybala infiamma i tifosi

Dybala risponde ai Junior Reporter che oggi hanno avuto la possibilità di intervistarlo: le dichiarazioni che hanno entusiasmato i tifosi.

Paulo Dybala, questo pomeriggio, ha partecipato all’evento in cui giovanissimi tifosi bianconeri hanno avuto la possibilità di rivolgergli le domande più disparate. I Junior Reporter, infatti, hanno voluto sapere tutto di come la sua carriera sia iniziata, di come sia riuscito a diventare un campione e di quanto la pressione riesca ad incidere nelle sue prestazioni con i bianconeri. Dybala, inoltre, ha rilasciato anche una ‘confessione’ sulla chiamata ricevuta dalla Juve, nel 2015, che ha ‘infiammato’ l’animo dei tifosi bianconeri.

Dybala parla della chiamata della Juventus: “Ho detto al mio agente…”

Paulo Dybala, in risposta alle domande dei Junior Reporter, ha raccontato anche un aneddoto in riferimento al momento in cui ha ricevuto la chiamata da parte della Juventus: “È stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Mi avevano chiamato in tanti perché stavo facendo bene al Palermo. Ma quando il mio agente mi ha detto della Juve, gli ho chiesto di non ascoltare nessun’altra offerta. È stata un’emozione grandissima”. Una dichiarazione che ‘infiamma’ l’animo dei tifosi bianconeri, ancora di più perché arrivata in ore che sembrano essere decisive per il suo rinnovo di contratto con il club.

Ha poi parlato anche dell’emozione di giocare in un campo importante come quello dell’Allianz Stadium e di come lui stesso cerca di gestire la pressione: “Quando arrivo allo Stadium o in altri campi cerco di rilassarmi, non è facile perché magari affronti rivali forti, ma è sempre un gioco. Quando parlo con i più giovani cerco sempre di spiegare che la cosa più bella è divertirsi in campo. È uno sport incredibile che porta tante emozioni”.