“Vlahovic alla Juventus…”: la battuta dell’ex non piacerà ai bianconeri

Si fa un gran parlare del possibile approdo di Vlahovic alla Juventus. Un grande ex bianconero ha affrontato l’argomento con una battuta.

Se mancano ormai poche settimane all’inizio della prossima sessione di calciomercato, è anche vero che c’è grande incertezza su quelli che potrebbero essere le potenziali strategie da adottare. Soprattutto le big stanno cercando di dare forma ciò che dovranno essere i movimenti utili (e plausibili) per andare a migliorare le rose a disposizione, in vista della seconda parte di stagione.

La Juventus, nella fattispecie, è alla ricerca di un nome che possa soddisfare Max Allegri in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Manca, insomma, un bomber in grado di dare una svolta chiara alla stagione in corso. Il nome che si rincorre ormai da settimane è quello di Dusan Vlahovic, che dalla scorsa estate sembra ormai in procinto di lasciare Firenze. Che possa partire già a gennaio, però, sembra ad oggi improbabile.

Vlahovic-Juventus, Tacchinardi ironizza sulla possibile operazione

Che la Juventus abbia un interesse per l’attaccante viola, questo sembra un dato certo. Il tutto, però, andrà concretizzato nelle prossime settimane, sempre che la società abbia la possibilità di fare un investimento che per forza di cose sarà importante. C’è, poi, da capire anche quali siano le reali intenzioni del giocatore.

A parlare dell’operazione è stato anche un grande ex bianconero, Alessio Tacchinardi, che ai microfoni di ‘Pressing’ ha tirato in ballo la questione con un marchio decisamente ironico: “Vlahovic alla Juventus? Se vuole lasciare la Fiorentina per andare in una big europea non so cosa ci faccia la Juventus tra quelle squadre li, non credo che Vlahovic voglia andare a giocare la Conference League il prossimo anno”, le parole dell’ex centrocampista.