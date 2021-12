“Converrebbe farlo…”: Mondiali, De Rossi consiglia l’Italia di Mancini

L’ex centrocampista della Roma De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando di Roma e dei play-off mondiali dell’Italia.

L’Italia di Mancini si giocherà il pass mondiale degli spareggi, prima contro la Macedonia del Nord e poi contro la vincente di Portogallo-Turchia. Una situazione non facile per la nazionale campione d’Europa dopo il clamoroso secondo posto alle spalle della Svizzera nel girone di qualificazione.

Daniele De Rossi, che ad Euro 2020 è stato team manager dell’Italia, è però sicuro: “Un attimo di sbandamento può essere fisiologico, soprattutto dopo aver vinto.” ha dichiarato l’ex centrocampista durante i Gazzetta Awards. “Non credo che bisogni resettare tutto. Converrebbe invece fare un rewind e tornare alla mentalità che ci ha permesso di vincere l’Europeo.”

De Rossi sulla Roma: “Non sono quel tipo di ex”

Sulla Roma invece De Rossi si sbilancia meno: “Ho le mie idee, ma non sono uno di quegli ex calciatori a cui piace mettere bocca nelle vicende dei club nei quali hanno giocato. In primis perché non è facile, ma non è nemmeno corretto giudicare da fuori.”

Su Totti e Mourinho però si apre: “Io e Francesco stiamo facendo due percorsi diversi. L’altro giorno era allo stadio e si è bloccato tutto. Non passiamo inosservati. Anche per questo, perché io sono un tipo riservato, non torno spesso all’Olimpico. Mourinho? Mi sarebbe piaciuto molto farmi allenare da lui. E’ uno che conosce la parola ‘vincere’, ma ci vuole pazienza.”