Donnarumma e Chiesa tornano a sfidarsi: tifosi chiamati a raccolta

Sono aperte le votazioni sul sito della FIGC per il Pallone Azzurro 2021, il premio assegnato al miglior calciatore e alla miglior calciatrice delle nazionali maggiori.

Dal 13 al 30 dicembre sul sito della FIGC i tifosi potranno votare per eleggere il Pallone Azzurro, ossia il miglior calciatore e la miglior calciatrice della Nazionale per il 2021. Il riconoscimento, che in passato è stato vinto da calciatori come Buffon, Verratti e Pirlo, verrà assegnato al calciatore (e alla calciatrice) che maggiormente si è distinto in quest’anno con i colori azzurri.

Scelta non facile visto che il 2021 ha portato in dote alla nazionale e ai tifosi italiani prima una grandissima gioia con la vittoria dell’Europeo e poi una mezza delusione con il rocambolesco finale del girone di qualificazioni ai Mondiali. Sorpasso in extremis da parte della Svizzera e Italia costretta agli spareggi.

La rosa dei calciatori in lizza per il premio è composta da: Barella, Insigne, Chiesa, Spinazzola e Donnarumma. Una lista abbastanza eterogenea, sia per ruolo che per appartenenza, che vede rappresentato ogni ruolo in campo.

Pallone Azzurro 2021, chi è il favorito?

Volendo fare qualche ipotesi è probabile che il Pallone Azzurro 2021 possa essere una questione tra Donnarumma e Chiesa. Il portiere del PSG e l’attaccante della Juve sembrano infatti quelli capaci di convogliare il maggior numero di voti a loro favore. Non è esclusa però una sorpresa con Insigne, Barella e Spinazzola che potrebbero scaldare maggiormente il cuore dei tifosi.

Pallone Azzurro 2021 che, come di consueto, sarà assegnato anche per la sezione femminile. In questo caso la lista è composta da: Bonasea, Cernoia, Giacinti, Girelli e Pirone.