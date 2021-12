Serie A, la flop 11 della giornata 17: Cagliari e Genoa a picco

Analizziamo quali sono stati i peggiori giocatori dell’ultima giornata di Serie A. Deludono ancora una volta i liguri ed i sardi.

Mentre nei piani alti della classifica di Serie A si accende la lotta scudetto e quella per le competizioni europee continuano le difficoltà dei club di ‘bassa classifica’. Perdono quasi tutte le squadre della zona retrocessione, ad eccezione del Venezia, rivelazione di giornata con il pari contro la Juventus.

Continua il momento difficile del Genoa di Andriy Shevchenko: i liguri trovano il primo gol della nuova era con il rientrante Mattia Destro, ma crollano nel derby e perdono con un netto 3 a 1 contro la Sampdoria. Protagonisti di giornata in negativo sono il portiere Salvatore Sirigu, autore di un grave errore sul secondo gol e il difensore Masiello, in giornata no nelle marcature sui doriani. Sono loro i primi due protagonisti della Flop 11 di SerieAnews.it

Serie A, il Cagliari dei grandi ex crolla a San Siro

Ritorno amaro a San Siro non solo per Walter Mazzarri, ma anche per il grande ex in campo tra le fila del Cagliari, il brasiliano Dalbert. Il tecnico livornese lo prova in vari ruoli, sulla fascia o sulla mediana ma il risultato non cambia e il giocatore verdeoro ricorda ‘in parte’ il motivo del fallimento in maglia nerazzurra. Completano la difesa Adam Marusic e Soumaoro, protagonisti loro malgrado delle sconfitte di Lazio e Bologna. In particolare quest’ultimo firma l’autogol che chiude i giochi per i felsinei nel ko di Torino.

Il centrocampo ‘di riserva’ del Milan continua a deludere ed i rossoneri non vanno oltre il pari ad Udine. Pioli lancia Bennacer e Bakayoko dal primo minuto ed il club milanese appare in costante difficoltà in quella zona del campo, la bocciatura è chiara ed il tecnico rossonero ha subito effettuato un doppio cambio all’intervallo. Male soprattutto l’ex Napoli e Chelsea apparso fuori forma e totalmente fuori dal gioco del club.

Merita un capitolo a parte il centrocampista bianconero e della Nazionale Manuel Locatelli, brutta copia nelle ultime prestazioni rispetto al giocatore che abbiamo ammirato nel corso degli ultimi Europei. Fa peggio di lui però il brasiliano Hernani, autore di una prestazione incolore contro la squadra di Roberto D’Aversa, tecnico che lo ha lanciato a Parma. Completa il centrocampo della Flop 11 di SerieAnews Roberto Soriano: il centrocampista ha deluso anche contro la sua ex squadra il Torino e continua ad essere a secco di gol in questa stagione. Per un calciatore che lo scorso anno terminò a quota 9 è un problema molto grave.

Tanto Napoli nell’attacco Flop 11 di SerieAnews

La più grande sorpresa dell’ultimo turno di Serie A è senza dubbio lo stop del Napoli di Luciano Spalletti che è crollato in casa contro la rivelazione Empoli. Gli azzurri, privi dell’infortunato Osimhen, faticano ad andare a segno ed il più pericoloso nella ripresa è il suo sostituto Petagna. Giornata no per Dries Mertens e Lorenzo Insigne, quest’ultimo entrato dopo pochi minuti dall’inizio del match per l’infortunio di Zielinski.

Il capitano azzurro sta vivendo un momento difficile ed anche contro l’Empoli i suoi tiri appaiono semplici e prevedibili per la difesa avversaria. Serve fare di più. Giornata no anche per il belga, mai realmente pericoloso contro l’organizzata difesa dei toscani.

Completa l’attacco dei flop il brasiliano Joao Pedro. Il talentuoso giocatore nelle ultime gare era l’unico a creare qualcosa nella squadra di Mazzarri, ma contro l’Inter è ‘vittima’ dell’impasse generale del club sardo e tocca pochissimi palloni. Da lui ci si aspetta molto di più.

Ecco la FLOP 11 di SerieAnews:

Sirigu; Marusic, Masiello, Soumaoro, Dalbert; Hernani, Bakayoko, Soriano; Insigne, Mertens, Joao Pedro.