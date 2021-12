Inter, svolta sul futuro di Eriksen: spunta la ‘confessione’ del danese

Tanti dubbi sul futuro di Christian Eriksen, ma la svolta è vicina: il centrocampista dell’Inter è pronto a ricominciare lontano dall’Italia

Tragedia sfiorata, poi il risveglio, la felicità, la voglia di tornare a giocare. Ma per Christian Eriksen, ed era chiaro già pochi giorni dopo il malore, non sarà possibile farlo in Italia, in Serie A, con la maglia dell’Inter. Il centrocampista danese è in attesa di novità sul futuro e presto potrebbero esserci sviluppi.

Secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, entro la fine dell’anno il CONI dichiarerà Eriksen non idoneo all’attività sportiva agonistica in Italia, una notizia già nota. Poi, dopo, arriverà l’addio all’Inter, l’inevitabile rescissione del contratto (l’attuale scadenza era fissata al 2024) e dunque l’addio definitivo alla società nerazzurra. Con grande dispiacere.

Inter, il futuro di Eriksen

Eriksen, anni 29, che si allena da solo da tempo, è pronto a ripartire altrove, in molti paesi europei è possibile praticare attività sportiva agonistica anche nelle sue condizioni e dunque la strada è ormai tracciata. Tra le ipotesi principali c’è quella del ritorno a casa, in Danimarca, per tornare a vestire la maglia dell’Odense.

Il quotidiano aggiunge: “La società sta usufruendo dell’indennità Fifa che colma per un anno lo stipendio e ha pure in mano un’assicurazione privata che copre il valore del cartellino a bilancio”. Dunque, addio certo, con tanto dispiacere. Ma Eriksen, col sorriso, potrà prendere presto nuove decisioni. “Un calcio meno stressante di quello che ha masticato negli ultimi anni tra Premier e Serie A. Non era scontato, anzi il danese ci ha riflettuto a lungo prima di confessare ad alcuni amici la possibile svolta”, ha spiegato la rosea.