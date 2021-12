“Vuole il suo pupillo alla Juve”: Sarri, svelato il primo obiettivo di mercato

Si guarda al mercato anche in casa Lazio. Sarri spinge ed ha chiesto alla società uno dei suoi pupilli, allenato anche alla Juventus.

La Lazio ha vissuto una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, frutto anche di un cambio di gestione importante che ovviamente richiederà ancora del tempo prima di poter raccogliere frutti in maniera costante nel tempo. Il calcio di Maurizio Sarri è spettacolare, accattivante ma al tempo stesso necessita di attenzione meticolosa, assiduo lavoro ed un applicazione che non comune ad altri allenatore. In quel di Napoli, ad esempio, lo sanno bene.

Eppure, c’è anche il mercato che resta una chiave di volta importante per proseguire la stagione e provare a dare una sterzata, decisa e convinta, per centrare a fine anno il piazzamento in Europa. C’è ancora tempo, anche per sognare qualcosa in più di quello che sarebbe un posto in Europa League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Lazio, Sarri ha chiesto un suo pupillo

Uno dei reparti sui quali si lavorerà in sede di mercato, è senza dubbio la difesa. Uno dei tasti dolenti in casa Lazio, riguarda senza dubbio la fase di non possesso e la copertura dal centrocampo in giù. Davanti a Pepe Reina, insomma, l’allenatore spera di poter contare su giocatori in grado di sposare al meglio il suo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> “Profonda delusione, non mi addentro…”: Marotta, dichiarazioni cocenti

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Sarri avrebbe avuto un colloquio con Tare, proprio per gettare le basi su quelle che saranno le operazioni di mercato utili a migliorare il progetto biancoceleste. Tra i nomi fatti, c’è anche un pupillo dell’allenatore toscano: si tratta di Daniele Rugani, allenato all’Empoli ed alla Juventus, che proprio in casa bianconera non riesca a trovare spazio.

Sarri l’ha messo in cima alla lista dei desideri, anche perchè in quel di Roma lo stesso difensore potrebbe finalmente valorizzarsi e ritrovarsi dopo diverse annate che lo hanno visto letteralmente nell’ombra.