Balotelli non si trattiene: il messaggio ha un destinatario preciso

Mario Balotelli ha scelto Instagram per rincuorare il Kun Aguero dopo il precipitoso addio al calcio causato da alcuni problemi cardiaci

L’addio al calcio del ‘Kun’ Aguero ha lasciato appassionati e calciatori attoniti. La parabola dell’attaccante argentino è arrivata alla parola fine in un amen. Un’interruzione brusca causata da quel dolore al petto accusato dall’ex Manchester City nella sfida tra il Barcellona e l’Alaves. Non è stato il finale che Aguero avrebbe scelto ma poco ha potuto fare per cambiarlo.

I problemi cardiaci lo hanno costretto a chiudere anzitempo la sua avventura al Barcellona. Non ha saputo trattenere le lacrime nel giorno del suo addio. Questo chiaramente ha toccato profondamente tutti. Le testimonianze d’affetto nei suoi confronti sono enormi. Uno degli ultimi ad unirsi è stato Mario Balotelli. Nella foto a corredo della storia, i due esultano insieme dopo un gol.

Il messaggio di Balotelli ad Aguero: “Te quiero hermano”, le parole dell’attaccante italiano affidate ad Instagram

L’attaccante italiano, attualmente impegnato in Turchia con l’Adana Demirspor, ha utilizzato Instagram per far arrivare il suo messaggio ad Aguero. I due sono stati compagni di squadra nel Manchester City. L’argentino è arrivato al termine del primo dei due anni e mezzo di Balotelli alla corte dei ‘Citizens’.

“Te quiero hermano”, tradotto: ti voglio bene fratello. Questo il messaggio recapitato attraverso le Instagram Stories dall’attaccante della formazione turca al suo ex compagno che ha dovuto dire addio al suo sogno.

Balotelli proverà invece a realizzare il suo nei prossimi mesi, tentando di convincere Roberto Mancini a concedergli una chance con la nazionale. Giusto il ‘Mancio’, l’allenatore che ha fatto da trend d’union tra i due.

Proprio Balotelli, infatti, consegnò al Kun l’assist per il gol realizzato al minuto 93’20” della sfida contro il QPR che consegnò la Premier League alla squadra di Roberto Mancini. Una giornata storica per il Manchester City che conquistò nel modo più incredibile lo scettro.

Probabilmente uno dei punti più alti della carriera di Aguero, giornata che l’attaccante italiano ha vissuto al suo fianco (è stato anche uno dei primi a correre ad abbracciarlo).