Juve, tre cessioni per finanziare il nuovo top player

Le cessioni della Juve potrebbero entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane e potrebbero stravolgere il piano mercato della sessione invernale. Attenzione al possibile addio a sorpresa

Il mercato della Juventus si prepara a entrare ufficialmente nel vivo nel corso delle prossime settimane. Il piano bianconero partirà da tre cessioni per finanziare l’arrivo di un nuovo centravanti. Occhi puntati su Icardi: il centravanti del PSG piace particolarmente al ds Cherubini e potrebbe essere lui l’indiziato principale per completare l’attacco della Juve a gennaio.

L’argentino piace anche ad Allegri, ma serviranno almeno tre cessioni per mettere le mani sull’ex Inter, ma anche su un nuovo centrocampista. Certo l’addio di Ramsey, fuori dai piani del tecnico. Occhio anche al possibile addio di Arthur.

Cessioni Juve, anche Kulusevski verso l’addio

Non solo Ramsey e Arthur, non è escluso che la Juventus possa valutare anche la cessione di Kulusevski dinanzi a un’offerta da circa 40 milioni di euro. L’esterno svedese piace a diversi club, Arsenal su tutti. I bianconeri potrebbero valutare il suo addio già nel mese di gennaio.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, la Juventus potrebbe affondare il colpo su Zakaria del Borussia Monch., primo obiettivo di Allegri per la linea mediana e per completare l’attuale 4-2-3-1.