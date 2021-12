McKennie e Kulusevski, svolta nel mercato di gennaio della Juve

McKennie e Kulusevski potrebbero dire addio alla Juventus nel mercato di gennaio di fronte a un’offerta complessiva da circa 70 milioni di euro. Il club bianconero potrebbe valutare il da farsi

La nuova strategie della Juventus potrebbe puntare su una doppia cessione illustre per far cassa e rinvestire il ricavato su profili più congeniali e idonei al 4-2-3-1 di Allegri. McKennie, nonostante la stima del tecnico bianconero, potrebbe essere messo sul mercato in cambio di un’offerta da circa 30 milioni di euro.

Occhio anche al possibile sacrificio di Kulusevski, valutato circa 40 milioni e obiettivo dell’Arsenal. La Juventus potrebbe aprire alla doppia cessione insieme a quelle di Ramsey e Arthur. Quattro cessioni per far risorgere la Juve con nuovi investimenti difficile arrivare a Vlahovic, occhio all’affondo su Scamacca.

McKennie e Kulusevski: doppia cessione illustre, sfuma Vlahovic?

Il sogno nel cassetto della Juventus risponde al nome di Vlahovic, ma difficilmente il club bianconero riuscirà a mettere sul piatto della bilancia un’offerta concreta da 60-70 milioni di euro per convincere la Fiorentina a dire sì.

Nelle ultime ore starebbe avanzando il nuovo interesse della Juventus su Scamacca: questo ciò che riportano i colleghi di “Sportmediaset”. Serviranno circa 30 milioni di euro per convincere il Sassuolo a dire sì in maniera immediata.