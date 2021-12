Milan, due acquisti a gennaio: individuato il sostituto di Kjaer

Il sostituto di Kjaer come primo obiettivo del mercato di gennaio del Milan. Massima attenzione anche al possibile assalto per un nuovo centravanti considerati i continui ko offensivi

Il Milan è pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista del mercato di gennaio. Il club rossonero proverà l’assalto a un nuovo centrale difensivo per sopperire all’assenza di Kjaer nella seconda parte di stagione. Nessuna conferma su Rugani, mentre resta vivo il possibile ritorno a Milano di Caldara.

Il difensore del Venezia, ma di proprietà del Milan potrebbe fare ritorno in rossonero per completare il parco difensori di Pioli. Impossibile arrivare a Rudiger, mentre attenzione alla possibile suggestione Kumbulla, sacrificabile dai piani della Roma e possibile rinforzo rossonero in chiave futura.

Il sostituto di Kjaer più un attaccante: la doppia mossa del Milan sul mercato

Non solo un nuovo difensore. Il Milan proverà l’assalto anche su un altro attaccante per completare il reparto offensivo da consegnare a Pioli in vista del proseguimento della stagione. Caccia a un nuovo attaccante forte fisicamente e dai margini di crescita notevoli.

I continui acciacchi fisici di Ibra e Giroud, uniti a quelli di Pellegri, potrebbero spingere i rossoneri a puntare forte su un nuovo attaccante. Occhio all’idea Belotti e al possibile sondaggio per Scamacca. Sul centravanti del Sassuolo resta forte l’interesse della Juventus.