Asse Juve-PSG, spunta l’operazione a sorpresa per gennaio

La Juve si prepara alla prossima finestra di mercato. Si scalda l’asse con Parigi, possibile un’operazione (con scambio) con il Paris Saint Germain.

In casa Juventus si guarda al futuro, quelle che saranno le strategie da adottare per migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri. La Vecchia Signora vive un momento non particolarmente brillante, con un progetto nuovo partito quest’anno con l’allenatore toscano al quale, però, mancano inevitabilmente delle pedine per poter completare un quadro chiaro di quella che dovrà essere la sua Juventus.

Serve qualcosa, certe, ma ci sarà anche da sfoltire la rosa. Alcuni elementi all’interno dello spogliatoio bianconero sembrano ormai lontani dal progetto, e dunque pronti a prendere il largo. La prossima sessione di calciomercato, proprio in questo senso, avrà un valore fondamentale, anche per in ottica economica (e dunque di bilancio) serviranno delle uscite per poter permettere al club di investire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-PSG, asse caldo: Arthur verso Parigi, possibile uno scambio

Uno dei nomi destinati a lasciare Torino è Arthur. Dall’ex Barcellona ci si aspettava qualcosa di più, ma evidentemente non è mai esploso concretamente il feeling con la piazza torinese, e cosi l’addio sembra ormai certo. Anche Allegri non ha mai valorizzato concretamente il centrocampista, vittima – va detto – di diversi infortuni nel corso della sua esperienza juventina.

LEGGI ANCHE >>> Milan, brutte notizie dal mercato: l’annuncio fa scontento Maldini

Come riportato da ‘Tuttosport’, le soluzione sono diverse: Roma, Siviglia, Newcastle, Lazio. L’agente, però, ha aperto anche all’addio a gennaio, ed in questo senso un’altra opzione potrebbe essere quella che porta a Parigi. Possibile, infatti, anche uno scambio tra le parti, magari con qualche esubero che in casa Paris Saint Germain non sta trovando spazio ma che potrebbe far comodo ad Allegri.