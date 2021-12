La Juve ha scelto il nuovo centravanti: sfuma Vlahovic

La Juve ha scelto il nuovo centravanti di gennaio: praticamente impossibile arrivare a Vlahovic, i bianconeri sarebbe pronti a dirottare su un nuovo profilo in linea con i piani del presente e futuro

La Juventus potrebbe rinunciare definitivamente a Vlahovic in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante viola difficilmente lascerà la Fiorentina, soprattutto per un trasferimento immediato in bianconero. Serviranno circa 70 milioni di euro per convincere Commisso, e nelle ultime ore, come riportato da “PassioneInter.com”, su Vlahovic sarebbe pronto l’assalto del Newcastle con offerta monstre da 70 milioni.

La Juventus, dal canto suo, non parteciperà ad aste al rialzo e potrebbe dirottare la sua attenzione su Martial del Manchester United o Scamacca del Sassuolo. Due profili inseguiti da Cherubini e pronti a essere approfonditi nel corso delle prossime settimane. E’ chiaro che la Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per il nuovo centravanti fin da subito.

Nuovo centravanti Juve: Icardi e Cavani decisamene defilati

La sensazione è che Icardi e Cavani non rientrino nei piani della Juventus soprattutto dal punto di vista dell’esborso economico dell’ingaggio. L’argentino, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe restare al PSG.

Cavani si sarebbe offerto ai bianconeri, ma la Juventus non investirà su un profilo classe 1987 in questa fase di assoluta ricostruzione e ringiovanimento della rosa. L’ex Napoli, quindi, non vestirà bianconero.