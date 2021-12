Inter, un titolare rischia la cessione immediata: il retroscena

L’Inter potrebbe aprire alla clamorosa cessione di Perisic qualora il giocatore non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel corso delle prossime settimane. Il club nerazzurro non vorrebbe perdere il croato a costo zero

L’Inter potrebbe aprire al clamoroso addio di Perisic già nell’imminente sessione del mercato di gennaio. Il centrocampista nerazzurro potrebbe dire lasciare Milano immediatamente per evitare di perderlo a costo zero in vista della prossima estate. Una mossa a sorpresa che potrebbe consentire ai nerazzurri di incassare circa 5-6 milioni di euro.

Perisic, dal canto suo, ha espresso il suo desiderio di fare ritorno in Germania per la fine della carriera, ma la sensazione è che l’Inter voglia proseguire il matrimonio con l’esterno dell’Inter anche in vista del futuro. I nerazzurri proveranno a spingere per il rinnovo soprattutto per cercare di incassare di più dalla prossima e futura cessione.

Cessione Perisic, l’Inter apre all’addio immediata per evitare di perderlo a zero

Come accennato, su Perisic resta forte l’interesse di diverse squadre di Bundesliga, ma anche di Premier League. L’Inter ascolterà offerta pari o superiori agli 8-10 milioni di euro immediati, altrimenti, come detto, si aprirà al rinnovo e non alla cessione lampo.

Non solo Perisic: occhio anche al futuro di Gagliardini, Vecino, Sensi e Sanchez: quattro possibili cessioni immediate per far cassa e rinvestire il ricavato su nuovi obiettivi in vista del futuro.