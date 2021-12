“Li ha mandati in confusione…”: Milan, la frecciata dell’ex allenatore

Sacchi critica il Milan incappato, dopo l’eliminazione in Champions, in un deludente pareggio con l’Udinese.

L’eliminazione in Champions League ha lasciato delle scorie nel Milan. Ne è convinto Arrigo Sacchi, alla luce dell’attuale rendimento della squadra. Dopo la sconfitta rimediata in casa per mano del Liverpool, infatti, i rossoneri sono incappati in un inatteso pareggio con l’Udinese agguantando la rete dell’1-1 soltanto al 92esimo minuto grazie ad una rete del solito Zlatan Ibrahimovic. Segno evidente, secondo l’ex allenatore, che qualcosa non stia funzionando al meglio.

Sacchi critica il Milan dopo le ultime prestazioni

“I rossoneri sono in confusione dopo la Champions League. Pioli deve toccare le corde giuste per riportare il Milan sulla strada giusta e allora forse potranno dire la loro” sono le parole rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’ da Sacchi il quale ha poi parlato del Napoli e dell’Inter. “Gli azzurri hanno grandi valori, ma ad oggi vedo favorita l’Inter: ha assimilato il lavoro di Conte e ora Inzaghi sta proseguendo molto bene”.

Nella corsa allo scudetto Sacchi inserisce anche l’Atalanta, sottolineandone i meriti. “La Dea ha due grandi meriti: il primo quello del gioco che ha permesso anche alle squadre italiane di aver coraggio in Europa, il secondo è riuscire a fare un calcio da big tenendo i conti a posto. Per lo scudetto avrà le sue chances”.