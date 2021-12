“Nessuno come lui…”: Inter da sogno, il dato che fa ‘impazzire’ Inzaghi

Hakan Calhanoglu sta prendendo per mano l’Inter di Simone Inzaghi: il turco è il miglior per assist da fermo nei massimi campionati europei

I tifosi dell’Inter hanno impiegato poco ad eleggerlo tra i beniamini dopo il suo arrivo dal Milan. Hakan Calhanoglu sta offrendo buoni motivi ai sostenitori nerazzurri per farsi apprezzare. Contro la Salernitana sono stati tre gli assist firmati dal turco di Simone Inzaghi. Servizi risultati determinanti nella larga vittoria con i granata. Il dato principale emerso però fa riferimento ai suoi ‘numeri’ da fermo: i migliori d’Europa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, cinque assist ‘da fermo’ per Calhanoglu da quando è cominciato il campionato: è il migliore in Europa

Hakan Calhanoglu continua a ‘pennellare’ il pallone all’indirizzo dei compagni. Ciò sta consentendo alla squadra di Simone Inzaghi di far decollare i numeri offensivi dei nerazzurri.

Tra questi – come rivelato da OptaPaolo, account ufficiale Twitter di Stats Perform sul calcio italiano – sono ben cinque gli assist scodellati da fermo. Si tratta del miglior rendimento nei massimi campionati europei in questa speciale classifica.

L’ultimo è arrivato nel corso del confronto con la Salernitana di questa sera. All’11’ minuto, infatti, il suo suggerimento per Ivan Perisic ha permesso all’Inter di sbloccare il match.

Il ventisettenne turco sta avendo un rendimento molto alto con la maglia dell’Inter. Da quando si è trasferito da una sponda all’altra del Naviglio, in Serie A ha siglato sei reti e sei assist già prima del match contro la Salernitana, contro cui ha confermato il suo straordinario momento di forma.

LEGGI ANCHE >>> Caos Salernitana, il gesto che arriva dagli spalti lascia tutti senza parole

Il centrocampista è stato prelevato a zero dall’Inter con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Una scelta che per il momento si sta rivelando vincente. Da quando il suo rendimento ha raggiunto l’apice, la squadra di Simone Inzaghi si è trasformata raccogliendo, da inizio novembre in poi, soltanto vittorie in campionato.