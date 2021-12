Chelsea, addio improvviso per Conte: vola in Russia, è ufficiale

Lo Spartak Mosca ha annunciato l’arrivo in panchina di Paolo Vanoli, vecchia conoscenza di Antonio Conte, oggi al Tottenham.

Nonostante la doppia vittoria in Europa League sul Napoli, per lo Spartak Mosca non è stata una stagione esaltante in campionato fino ad oggi. Rendimento altalenante che ha portato la società a prendere una decisione drastica su Rui Vitoria, a causa del nono posto in classifica. Per l’allenatore, infatti, è arrivato l’esonero e anche il sostituto. Si tratta di Paolo Vanoli.

📝 We are pleased to announce that Italian specialist Paolo Vanoli is our new manager! The 49 year-old coach joins us on a 1.5 year deal, with the possibility of an additional year. Benvenuto, Paolo 🇮🇹 pic.twitter.com/i4MkhEYsJQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 17, 2021

Spartak Mosca, Vanoli è il nuovo allenatore: è stato il collaboratore di Conte

Se per molti il nome di Vanoli non risuona, in realtà è una vecchia conoscenza soprattuto del calcio italiano. L’attuale allenatore della squadra russa è stato collaboratore di Antonio Conte per diversi anni, compresi quelli trascorsi sulla panchina del Chelsea e la parentesi vincente all’Inter. Proprio dopo la vittoria dello scudetto e l’addio di Conte ai nerazzurri, è terminata anche la collaborazione tra i due.

Per Vanoli si tratta quindi della prima esperienza in assoluto da allenatore in prima. Per l’ex calciatore del Parma sarà un debutto e nemmeno di quelli più semplici. La platea dei tifosi dello Spartak Mosca è tra le più calde e sopratutto ha alte pretese, considerata la grande tradizione di cui gode la squadra storicamente nel campionato locale.