“Ecco la formula…”: Juventus, bomber in arrivo per Allegri

La Juventus al lavoro per cercare di portare in bianconero un bomber già a gennaio: nel mirino un nome suggestivo pronto a tornare in Italia.

Chi ritiene che il problema della Juventus di oggi, 7ª in classifica in Serie A e distante ben 8 lunghezze dal 4° posto, sia una manovra che non decolla certo non sbaglia. Perché è vero che dopo aver tentato la rivoluzione con Sarri e Pirlo la Vecchia Signora è tornata sui suoi passi richiamando Allegri, certo più “risultatista” di chi lo ha preceduto. Ma è anche vero che anche con il tecnico livornese la squadra si era espressa meglio di quanto avviene oggi.

I problemi sono probabilmente strutturali, e non saranno facili da risolvere nel breve periodo. Certo è però che in attesa di ristrutturare un centrocampo male assemblato la Juventus potrebbe cercare di risolvere i problemi in un altro reparto. E cioè l’attacco.

Salutato all’ultimo momento Cristiano Ronaldo, i bianconeri si sono ritrovati senza un bomber vero. Morata funziona troppo a fasi alterne, Dybala è un “dieci” peraltro con qualche problema fisico di troppo, Kean deve ancora maturare e Kaio Jorge è davvero troppo acerbo. I dirigenti hanno compreso il problema e stanno lavorando già per gennaio in questa direzione, e tra i tanti nomi accostati al club spicca oggi quello di Mauro Icardi.

Juventus al lavoro su Icardi: la trattativa con il PSG

Lasciata la Serie A nell’estate 2019 per approdare al PSG, Icardi ha trascorso due stagioni in Francia tutto sommato positive sotto il profilo dei gol (33 in 62 presenze) ma senza mai riuscire a imporsi come titolare in un reparto composto soltanto da stelle.

La stagione in corso sta andando decisamente male. Pochettino lo vede poco, lui è poco motivato e questo si vede anche in termini realizzativi: in 18 presenze registrate sono arrivate appena 3 reti, davvero poche per gli standard a cui ha abituato tutti.

La Juventus che cerca un bomber potrebbe convincere il PSG a cedergli in prestito l’argentino fino a giugno, magari inserendo nella trattativa – lo riporta oggi Tuttosport – il brasiliano Arthur che a Torino fatica a trovare spazio. Uno scambio di prestiti, con l’intesa comune di riparlarne poi in estate.

Icardi ritroverebbe così l’amata Serie A e con essa il sorriso, del tutto sparito in questi mesi anche a causa dei problemi con Wanda Nara e l’accusa che vedrebbe entrambi coinvolti in un giro di riciclaggio di denaro. Preso atto che PSG non è il posto che fa per lui, Maurito potrebbe ritrovare la verve realizzativa persa a Torino, risolvendo non pochi problemi ad Allegri in vista di un finale di stagione che la Juventus non può assolutamente sbagliare.