Rapina prima del Milan: Napoli, incubo per l’attaccante

Brutto pomeriggio per il Napoli a poche ore dal super match di Milano contro Pioli. Adam Ounas è stato rapinato e sequestrato: i dettagli.

Si complica la vigilia di Milan-Napoli per Luciano Spalletti. Il tecnico della SSC Napoli, già alle prese con numerosissime assenze che rischiano di pregiudicare il match di campionato in programma domani sera a San Siro, deve fare i conti con un episodio sgradevole extra campo. E’ notizia di questi minuti la rapina ad Adam Ounas, attaccante azzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Ounas rapinato in casa

Un pomeriggio da dimenticare per il calciatore del Napoli che, ad un’ora e mezza dalla Partenza per la trasferta di Milano, ha subito rapina in casa. Nel ricco e nobile quartiere di Posillipo, secondo quanto riferito dal portale online del ‘Corriere del Mezzogiorno’, Ounas è stato vittima di rapina e sequestro di persona.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho batte Gasperini: Abraham trascina la Roma, è poker

Secondo la ricostruzione dei colleghi, i ladri lo avrebbero atteso sotto la sua abitazione attorno alle 15:00, al rientro dall’allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. L’attaccante sarebbe stato sorpreso ad un’ora e mezza dalla partenza per la Lombardia. I malviventi lo hanno trattenuto per una manciata di minuti, prima di portare via contanti e preziosi. Un bottino decisamente significativo: rubati soldi in contanti, orologio ed anche una catenina.