Napoli, batosta per Spalletti: l’annuncio in conferenza fa tremare i tifosi

Guai in vista per Luciano Spalletti alla vigilia di Milan Napoli. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno dei top player: annuncio in conferenza.

La vigilia di Milan Napoli è un giorno piuttosto complesso per Luciano Spalletti. Il tecnico della SSC Napoli affronterà il big match contro la squadra di Stefano Pioli senza numerosi calciatori vista la situazione infortunati. L’allenatore azzurro, reduce dalla sconfitta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nell’ultimo turno di campionato, cerca il riscatto. Mancheranno, però, diversi calciatori dello scacchiere titolare. A comunicarlo è stato lo stesso Spalletti, intervenuto in conferenza stampa dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

🎙 #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio”#MilanNapoli 💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/LGxxGBzi31 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 18, 2021

Spalletti in conferenza pre Milan Napoli

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato in conferenza:

“La situazione infortunati? Non voglio partecipare al gioco degli infortunati. Partiremo per Milano con 17 uomini, dobbiamo fare il massimo. Il nostro obiettivo è avere il massimo dalle nostre possibilità. Dobbiamo tenere a mente che indossiamo la maglia del Napoli”.

Poi prosegue: “Non ho ancora diramato l’elenco dei convocati. Mario Rui non è convocato, così come Fabian Ruiz, Insigne, Osimhen ed ovviamente Koulibaly“.

Una bella gatta da pelare, dunque, per il tecnico azzurro che dovrà presentarsi a San Siro senza i top player. Insigne, dopo aver calcato il campo del Maradona contro l’Empoli, è di nuovo fermo ai box. “Non aveva i 70 minuti nelle gambe, lui è uno che vuole sempre giocare”: ha ammesso Spalletti durante l’incontro con la stampa.