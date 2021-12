“Torna Pirlo”: esonero e ribaltone in Serie A, le ultime

L’avventura allo Spezia per Thiago Motta pare essere giunta al capolinea e ciò aprirebbe al ritorno di Andrea Pirlo su una panchina di Serie A.

La sconfitta in Coppa Italia contro il Lecce pare aver condannato Thiago Motta. L’attuale tecnico dello Spezia, infatti, sta vivendo una stagione complicata alla guida della squadra e nella coppa nazionale è arrivato il verdetto rispetto alla risalita sempre più difficile da conquistare. In queste ore la riflessione da parte della società, che potrebbe portare a un risvolto inatteso.

Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: Pirlo può subentrare

La contestazione da parte dei tifosi dopo la sfida persa contro i pugliesi è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sintomo che la pazienza è praticamente finita. Lo stesso sentimento pare essere condiviso dalla società. Lo spezia è 17esimo in Serie A e ha perso 4 delle ultime 5 partite, per far riferimento all’ultimo mese. Situazione insostenibile, da qui la decisione che pare imminente di esonerare Thiago Motta.

L’allenatore non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, quindi la decisione sarà esclusivamente del club. Tuttavia, la proprietà ha comunque individuato dei nomi per sostituirlo. In prima istanza ci sarebbe Andrea Pirlo, rimasto fermo dopo l’avventura dello scorso anno alla Juventus. A inizio stagione era stato contattato dalla Sampdoria, ma poi non se n’è fatto nulla. Pirlo non è il solo in lista: allo Spezia piacciono anche Davide Nicola, Leonardo Semplici e Fabio Liverani, oltre a Walter Zenga. La fine del girone d’andata potrebbe essere il momento della decisione definitiva.