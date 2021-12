“Patetico, invece di…”: Mazzarri nel caos, attacco al presidente

Il Cagliari, dopo l’ennesima sconfitta, difende Mazzarri e attacca i calciatori. Una scelta sbagliata secondo il giornalista Bargiggia.

Continua il momento no del Cagliari. La squadra sarda esce con le ossa rotte anche dal match interno contro l’Udinese e resta impelagata nella bassissima classifica. Nonostante una stagione che stenta a svoltare, la società si è ulteriormente compattata attorno al suo tecnico: Walter Mazzarri.

L’ex Napoli e Inter, arrivato in sostituzione di Semplici dopo poche giornate, incassa ancora una volta la fiducia della dirigenza. Ad essere messi sul banco degli imputato sono invece i calciatori ritenuti svogliati e non abbastanza settati per cercare di invertire la rotta.

Una presa di posizione che per Paolo Bargiggia ha dell’incredibile. Nascondere le responsabilità di un tecnico preso a 2 milioni l’anno è “folle” per il giornalista che riconosce in Mazzarri uno dei principali colpevoli del disastro Cagliari in questa stagione.

Patetico il ds del @CagliariCalcio Capozzucca che si scaglia contro i suoi giocatori anziché prendersela con un allenatore che non ci sta capendo nulla come Mazzarri. Tre anni a 2 mln netti: una follia ingaggiarlo! — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) December 18, 2021

Cagliari, la tensione è alta. Anche Joao Pedro nel mirino

Il tweet di Bargiggia arriva ad incendiare una situazione già di per se non tranquilla. I tifosi rossoblù stanno ormai perdendo la pazienza nei confronti di una squadra che ormai sembra incapace di invertire la rotta.

Addirittura ieri nel mirino è finito anche Joao Pedro. L’attaccante italo-brasiliano, forse una delle poche note positive di questo Cagliari, tanto da essere stato accostato alla Nazionale di Mancini, è stato bersagliato dai tifosi, reagendo ulteriormente. A dimostrazione di un ambiente teso che fatica a trovare la serenità necessaria per compattarsi e lottare per la salvezza.