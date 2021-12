Sta per iniziare Sampdoria-Venezia, match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Roberto D’Aversa ospita il Venezia di Paolo Zanetti, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I padroni di casa cercano continuità dopo la vittoria nel derby della Lanterna contro il Genoa, vinto per 3-1 nell’ultimo turno di campionato. Entrambi gli allenatori cercando, dunque, i tre punti. Blucerchiati e veneti sono fermi rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto in classifica, divisi da sole due lunghezze visti i 20 ed i 18 punti in elenco. Arbitra il match il signor Abisso di Palermo. Al VAR, invece, il duo formato da Valeri e Preti. Gli assistenti del direttore di gara sono Ranghetti e Miele.

Sampdoria-Venezia, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Johnsen, Kiyine. Allenatore: Zanetti