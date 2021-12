“Ha preso a calci la…”: Vlahovic, reazione furiosa col Sassuolo

Momento di stizza per Vlahovic durante Fiorentina-Sassuolo: al momento del cambio il serbo calcia la bottiglina.

L’ultima sfida di campionato non è andata come la Fiorentina prospettava. Il Sassuolo, infatti, nel primo tempo è andato in vantaggio due volte, salvo poi assistere alla rimonta viola nella seconda frazione di gioco. Non è stata un’impresa facile per gli uomini di Vincenzo Italiano, nonostante le occasioni non siano mancate. La difficoltà è stata capitalizzarle con precisione.

Fiorentina-Sassuolo, momenti di tensione per Vlahovic al cambio con Igor

Indubbiamente la necessità di ribaltare il risultato ha generato tensione per la Fiorentina, soprattutto tra i proprio attaccanti e anche perché in casa. Il peso maggiore è caduto su Dusan Vlahovic, dal quale ci si aspetta sempre molto e che sta vivendo un momento ottimo in campo ma agitato fuori, a causa della trattativa per il rinnovo che è ormai arenata e sempre più difficile da realizzare.

All’86’ l’allenatore Italiano decide di cambiare il fronte offensivo e richiama in panchina Vlahovic, sostituendolo con Igor. Scelta che il centravanti serbo non ha vissuto molto bene e infatti via al battibecco al momento del cambio. Il calciatore ha urlato contro l’allenatore: “Dobbiamo vincere“, come a rimproverarlo per la tipologia della sostituzione dato che c’era bisogno di segnare. E infatti all’uscita dal campo il giocatore non ha abbracciato il tecnico, bensì ha calciato una bottiglietta che era lì a bordo campo, a causa del nervoso. L’allarme comunque è rientrato subito, perché Vlahovic ha capito il gesto e ha mostrato rispetto all’allenatore, accomodandosi in panchina insieme al resto dei compagni di squadra.