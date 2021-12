Arbitri nel mirino? La ‘sentenza’ dell’AIA che farà infuriare Pioli e Gasperini

Dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli arriva la sentenza dell’AIA che fa infuriare Pioli e Gasperini: non si placano le polemiche.

Le polemiche ‘scoppiate’ dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli non accennano a placarsi. Nel mirino delle discussioni sono finite, ancora una volta, le decisioni arbitrali prese in merito ai gol annullati per fuorigioco. Da un lato quello di José Palomino del possibile 2-2 contro la Roma, mentre dall’altro quello di Franck Kessié dell’eventuale 1-1 contro il Napoli. Pochi minuti fa è arrivata anche la ‘sentenza’ dell’AIA: Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato ai microfoni di ‘Gr Parlamento’.

Parola a Trentalange: le dichiarazioni del presidente dell’AIA faranno ‘infuriare’ Pioli e Gasperini

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha rilasciato a ‘Gr Parlamento’ le seguenti dichiarazioni, in merito ai gol annullati per fuorigioco di Palomino e Giroud: “La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è offside”.

“Possiamo – ha proseguito Trentalange – casomai avere da ridire sulla modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review’. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta. Arbitri in tv? Ne abbiamo parlato, resta un mio sogno che penso sia realizzabile nel momento in cui c’è più cultura e reciprocità. Più che a giustificare, gli arbitri o l’associazione sono disponibili a spiegare certe decisioni, che è una cosa diversa. Serve un ambiente rispettoso sotto tutti i punti di vista, deve crescere tutto il sistema”.