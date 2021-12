“Meglio non parlare…”: addio al Napoli, Manolas non si trattiene

Il difensore greco Kostas Manolas ha parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti mentre ha preferito glissare su Luciano Spalletti

L’ufficialità si avrà alla riapertura del calciomercato tuttavia Kostas Manolas è ormai a tutti gli effetti un calciatore dell’Olympiakos. Il difensore greco al termine della sua esperienza alla Roma ha fatto ritorno nel suo paese e in queste ore ha concesso alcune dichiarazioni al media ‘Super Bala Live’. “L’Olympiakos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto dei contatti con il presidente e anche con alcuni ragazzi, specie con Torosidis. Non credevo però di ricevere un’accoglienza del genere. Questo aumenta le mie responsabilità nei confronti del club”. Il calciatore trentenne ha anche ripercorso la sua esperienza italiana e rilasciato alcune dichiarazioni che provocheranno clamore.

Manolas: “Ancelotti come un padre, di Spalletti preferisco non parlare. Coppa Italia e Barca le mie gioie italiane”

Il difensore ex Roma e Napoli è rientrato in Grecia da pochi giorni. Il suo ritorno in patria ha generato l’entusiasmo dei tifosi dell’Olympiakos. Il calciatore tuttavia a ‘Super Bala Live’ ha parlato anche dell’Italia, dei suoi allenatori e di una serata indimenticabile.

“Ancelotti è stato come un padre. Sono stato fortunato ad averlo come allenatore. Ci sentiamo ancora e lo ringrazio per tutto. Insieme a Garcia e Gattuso è la migliore persona che ho avuto come allenatore”. E su Spalletti? “Non voglio parlarne. Sono all’Olympiakos e sono felice”.

Il difensore ha scelto due serate magiche per il suo periodo italiano: “Con il Napoli, il giorno più bello è sicuramente quello della Coppa Italia vinta nel 2020 mentre con la Roma sapete tutti qual è”: Riferimento naturalmente al gol del 3-0 con il Barcellona che ha regalato ai giallorossi allenati in quel momento da Eusebio Di Francesco la qualificazione alla semifinale di Champions League.