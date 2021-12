Serie A, la flop 11 della giornata 18: che delusione Atalanta e Milan

I peggiori giocatori dell’ultimo turno di Serie A. Brutte sconfitte e gran delusione per il Milan e per l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

E’ terminato poche ore fa il diciottesimo turno di Serie A, giornata che ha visto andare in scena ben due big match come Atalanta-Roma e soprattutto Milan-Napoli. Il girone di andata terminerà con il turno infrasettimanale con i giocatori che poi andranno in vacanza per le festività natalizie.

Dopo questo turno l’Inter è ufficialmente campione d’inverno mentre alle spalle si rilanciano squadre come il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Mourinho. Analizziamo meglio quelli che sono stati i giocatori più deludenti di questo turno di campionato, la cosiddetta ‘Flop 11’ di SerieAnews.it.

Tanti big e non solo con il Cagliari che continua la sua discesa in negativo ed è forse tra i club peggiori di giornata dopo lo 0-4 casalingo contro l’Udinese. In porta Cragno cerca sempre di salvare il ‘salvabile’ ed il peggior portiere di giornata è l’argentino dell’Atalanta Juan Musso.

Fin dai tempi di Udine l’estremo difensore è una sicurezza per il suo reparto, ma nelle ultime settimane ha deluso le aspettative e contro la Roma ha subito ben 4 gol. Insicuro nelle uscite e con i piedi il sudamericano non sembra affidabile come una volta e la difesa di certo non lo aiuta.

Con lui nella Flop 11 non può mancare l’albanese Dijmsiti, un autentico disastro nella prima mezzora di match: il difensore ha responsabilità su entrambi i primi due gol della Roma e Gasperini, esasperato, è costretto a sostituirlo dopo soli 35 minuti di gioco.

Serie A, anche tanto Milan tra i peggiori

Oltre all’Atalanta è il Milan la delusione di questa giornata con il club rossonero che fatica molto e cade davanti ai propri tifosi contro un Napoli ancora più rimaneggiato. Tra i peggiori c’è Ballo-Toure: il sostituto di Theo Hernandez è in chiara difficoltà e non riesce in alcun modo a fermare il proprio avversario di turno. E’ ormai quasi fuori rosa al Cagliari, ma non può mancare in questa non lusinghiera classifica Diego Godin. L’ex Atletico Madrid e Inter non ne indovina e manca anche di quella voglia di lottare che lo rendeva protagonista in passato.

Completa la difesa il giovane talento Riccardo Marchizza. Per lui un autogol ed una prestazione insufficiente contro lo Spezia, sua ex squadra. A centrocampo prosegue il momento no per Marko Marin: il regista non sembra adattarsi al gioco di Mazzarri e a mettere un punto esclamativo sulla prestazione c’è il rosso dell’arbitro, per lui 2021 già finito!

Continua la crisi di Brahim Diaz

A centrocampo male Marten De Roon, letteralmente asfaltato nello scontro sulla mediana con Jordan Veretout. Oltre al danno la beffa con la Roma che ha preso in giro il calciatore sui social dopo gli sfottò dello scorso anno. Una giornata no per un giocatore, a dire il vero, di solito molto continuo.

Periodo nero per il talento spagnolo del Milan Brahim Diaz. Dal ritorno dopo la positività al Covid il talentuoso iberico appare molto spento e non sembra aver trovato la condizione di inizio stagione. Pioli lo sta sostituendo spesso nonostante l’emergenza e Diaz (almeno questa versione) sta adesso facendo rimpiangere l’oramai ‘cugino’ Hakan Calhanoglu.

Attacco di ‘lusso’ per la Flop 11

Tra i big in attacco sono in pochi a steccare e forse per questo è presente in Flop 11 Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ci prova, ma fa molto poco e davanti a lui Juan Jesus sembra il miglior Koulibaly. Nonostante le difficoltà si poteva fare meglio, molto meglio.

Dopo un grande inizio stagione Musa Barrow è tornata l’eterna promessa discontinua dello scorso anno. Più bassi che alti nel match contro la Juventus. il Sassuolo di Dionisi invece va sempre a segno, ma stavolta turno di pausa per Domenico Berardi. Prestazione anonima e senza ‘lode’ per il talento della Nazionale, apatico e quasi svogliato nell’ultimo match di campionato.

Ecco la FLOP 11 di SerieAnews:

Musso, Ballo-Toure, Dijmsiti, Godin, Marchizza; Marin, De Roon, Brahim Diaz, Barrow, Berardi, Ibrahimovic