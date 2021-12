Serie A, la top 11 della giornata 18: domina la Roma di Mourinho

La Roma sbanca Bergamo e domina nella nostra top 11 con quattro interpreti: Smalling, Veretout, Zaniolo e Abraham.

L’Inter, vincendo a Salerno, ha approfittato dello scontro diretto tra Milan e Napoli e ha allungato sulle seconde. È stato, però, il weekend della Roma che ha dato un segnale di riscatto andando a vincere in casa dell’Atalanta, reduce da sei vittorie consecutive prima dello stop di sabato.

La Roma ha battuto l’Atalanta con le classiche armi di Mourinho, la capacità di fare strategia. I giallorossi hanno impostato il piano-gara sull’idea di recuperare palla e ripartire, anche risalendo il campo dal basso con la qualità di Veretout, gli strappi di Zaniolo.

Il gol di Abraham dopo un minuto ha favorito la traccia ed è stata decisiva la capacità difensiva di tener botta nel momento dell’assalto dell’Atalanta, quando Gasperini ha schierato Muriel.

Smalling, Veretout, Zaniolo e Abraham rappresentano la folta colonia giallorossa nella top 11.

Da Consigli a Juan Jesus, la difesa di SerieANews

Il Sassuolo non è riuscito a portare a casa la vittoria sul campo della Fiorentina, dopo le rimonte compiute contro Milan, Napoli e Spezia si è fatto raggiungere dallo 0-2 al 2-2. Poteva anche perdere, prima dell’espulsione di Biraghi che ha fermato l’inerzia della Viola ci ha pensato Consigli a sventare gli attacchi della Fiorentina nel finale del primo tempo.

Strepitosi gli interventi che hanno negato i gol a Vlahovic, Callejon e Milenkovic, non è la prima volta che Consigli si mette in mostra con un’ottima prova.

Quando è in giornata, De Ligt è un’eccellenza del nostro campionato, l’ha dimostrato anche a Bologna con una prova sontuosa. Impressiona la sua capacità nelle letture, di capire prima le situazioni di gioco e porsi nella postura e con i tempi giusti per realizzare gli interventi corretti.

Smalling ha retto forse meglio di tutti finora in campionato l’impatto con Zapata e non è assolutamente cosa da poco, in più ha segnato il gol dell’1-3, determinante per spostare l’inerzia della partita.

Il calcio è bello perchè è imprevedibile, il Napoli ha espugnato San Siro e il migliore in campo è stato Juan Jesus, protagonista di una prestazione sontuosa. Ha dato coraggio alla squadra difendendo sempre in avanti, vincendo i duelli, soprattutto nel primo tempo ha aiutato il Napoli ad accorciare il campo.

Da Dumfries a Perisic, il centrocampo di SerieANews parla la lingua dell’Inter sulle fasce

L’Inter ha fatto un sol boccone della Salernitana, l’ha annientata in tutte le zone di campo ma ha trovato forza soprattutto sulle corsie laterali con una prestazione totale di Dumfries e Perisic.

L’esterno ex Psv Eindhoven ha fatto gol, ne ha sfiorato un altro e ha fatto impazzire il povero Ranieri, Perisic anche ha partecipato alla cinquina nerazzurra oltre al grande lavoro compiuto su tutta la corsia sinistra.

Veretout è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Roma sul campo dell’Atalanta, ha messo lo zampino in tre dei quattro gol. Sul secondo serve l’assist a Zaniolo, per il terzo disegna su punizione la traiettoria che porta alla zampata di Smalling. È lui a tenere viva in maniera determinata e caparbia l’azione della rete dell’1-4, quando poi Abraham ha chiuso i conti.

Frattesi è stato l'”apriscatole” del Sassuolo nel primo tempo della partita di Firenze. Il centrocampista cresciuto nel vivaio della Roma ha servito l’assist a Scamacca per il gol del vantaggio e realizzato la rete del momentaneo 0-2. È il quarto gol stagionale, tutti con il suo marchio di fabbrica degli inserimenti senza palla.

Zaniolo-Abraham-Deulofeu, classe, potenza e tanta Roma nel tridente di SerieANews

Zaniolo può fare la differenza, l’ha dimostrato sabato contro l’Atalanta non solo per il gol del momentaneo 0-2. Per mezz’ora fa impazzire l’Atalanta, guadagna falli, metri, stressa gli avversari con le sue percussioni, poi chiede il cambio ma ci può stare.

Abraham è a quota dodici gol stagionali di cui sei in campionato, non è roba da poco. A Bergamo ha segnato la sua prima doppietta in serie A, l’attaccante ex Chelsea non manca mai nel lavoro, con la sua fisicità ed esplosività è una risorsa importante.

La sensazione è che abbia grandi margini di crescita, possa dimostrare ancora tanto.

Si sta rivedendo il talento del miglior Deulofeu, che non a caso riuscì ad indossare anche la maglia del Barcellona. Non si passa per Milan, Barcellona, Siviglia, Everton, Watford, la Nazionale spagnola da giovane senza grandi qualità.

Contro il Cagliari una partita da artista, una doppietta d’autore con una punizione nel primo tempo e una magia nella ripresa.