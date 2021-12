Serie A, ipotesi rinvio per Udinese-Salernitana: arriva l’annuncio del club

Nessun rinvio della partita che vedrà protagoniste l’Udinese e la Salernitana. La sfida si terrà regolarmente nella giornata di domani.

Si giocherà regolarmente la partita tra l’Udinese e la Salernitana. Nella giornata odierna, a causa di alcuni casi positivi al Covid registrati nel club amaranto (3 in totale), si era parlato di un possibile rinvio della sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato. Alla fine, invece, la gara andrà in scena come da programma domani alle ore 18.30. A confermarlo è stato il direttore dell’area tecnica bianconera Pierpaolo Marino.

Udinese-Salernitana, la gara si terrà come da programma domani

“La Lega ci ha confermato – sono le parole pronunciate alle telecamere ufficiali del club – che la Salernitana ha prenotato un charter per domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno stravolgimenti in questo senso. Non so se siano emerse ulteriori positività in casa Salernitana, ma la decisione della Lega è questa”. In queste ore sono stati frequenti i contatti tra le parti coinvolte tesi a fare il punto della situazione e capire in che direzione muoversi.

Alla fine, la luce verde necessaria per far svolgere l’incontro è arrivata. “Siamo rimasti sempre concentrati – ha detto Marino – proprio alla luce di queste notizie che ci arrivavano dalla Lega. Anche Colantuono dopo la Coppa Italia aveva detto che erano partiti la mattina per giocare la sera. Nel calcio moderno ormai questa cosa succede di frequente. I risultati dei molecolari ormai sono già arrivati, e se la Lega non ci ha ancora comunicato nulla non ci saranno novità. Posso rassicurare i tifosi, perché la partita si gioca al 99,9%”.