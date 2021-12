Gasperini, che mazzata col Genoa: tegola immensa per la Dea

Trema Gasperini quando Zapata si gira verso la panchina, dopo uno scatto, e chiede il cambio: problema muscolare per l’attaccante.

Gian Piero Gasperini e l’Atalanta vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta ricevuta per merito della Roma solo qualche giorno fa, sabato 18 dicembre. In questa 19ª giornata, perciò, i nerazzurri hanno raggiunto Genova per affrontare appunto il Genoa di Shevchenko con la voglia di guadagnare nuovamente i tre punti. La gara, di cui è terminato da poco il primo tempo, è ferma attualmente sullo 0-0 ma non arrivano buone notizie per il tecnico della Dea. Zapata chiede il cambio, entra Muriel al suo posto.

Atalanta, brutte notizie per Gasperini: Zapata esce per infortunio

Quasi allo scadere del primo tempo succede ciò che l’Atalanta e Gasperini mai avrebbero voluto che succedesse. Duvan Zapata, infatti, dopo uno scatto in avanti verso la porta di Sirigu, si è fermato immediatamente e ha chiesto il cambio verso la panchina. Le sue condizioni preoccupano il tecnico che ora deve fare a meno di lui, almeno per la seconda parte di questo match.

Fastidio muscolare per il colombiano che, al 45′, viene sostituito con Luis Muriel. Ora Gasperini, che ha già Toloi, Gosens e Maehle indisponibili, spera che non si tratti di nulla di grave per l’attaccante fondamentale per la Dea. Zapata svolgerà sicuramente nelle prossime ore esami strumentali per capire quale sia l’entità dell’infortunio. La speranza è che non si tratti di nulla di complicato da affrontare e che la pausa per le festività natalizie possa dare tutto il tempo necessario al centravanti per recuperare al meglio.