Juventus, il nuovo attaccante arriva dalla Serie A: il piano bianconero

Caccia al nuovo attaccante in casa Juventus. Il club bianconero è pronto a puntare con forte decisione su un nuovo centravanti già in vista del prossimo mercato di gennaio. Due nomi in cima alla lista di Cherubini

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per la caccia al nuovo centravanti in vista della prossima sessione del mercato di gennaio. Il sogno del mercato bianconero è Vlahovic, ma difficilmente la Fiorentina aprirà all’addio immediato del centravanti serbo in vista del prossimo mese.

I bianconeri osservano interessati. Occhio al forte interesse anche del Tottenham e del City, pronti a spingere il piede sull’acceleratore per bruciare la concorrenza della Juventus e assicurarsi Vlahovic in vista di gennaio o della prossima estate. La Juve, dal canto suo, avrebbe già individuato il piano B, il quale risponde al nome di Scamacca. Il Sassuolo valuta l’attaccante circa 30-35 milioni di euro.

Nuovo attaccante Juventus: gli indizi portano a Scamacca, si defila Vlahovic

Scamacca alla Juventus nel mercato di gennaio. Potrebbe essere questa la strategie del club bianconero qualora l’affare Vlahovic dovesse tramontare in maniera definitiva. L’attaccante della Fiorentina lascerà Firenze solamente in vista della prossima estate, posticipando le strategie bianconere.

Scamacca, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente al trasferimento alla Juventus. Il Sassuolo dovrà dire sì all’offerta bianconera per gennaio, anche se sarà complicato convincere il club neroverde nel corso del prossimo mese. Anche in questo caso l’appuntamento potrebbe essere rinviato alla prossima estate.