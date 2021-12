“Navas guardò Donnarumma e…”: PSG, che retroscena sui guanti

Donnarumma e Navas continuano ad alternarsi tra i pali del Psg, intanto spunta un retroscena sui guantoni usati dall’ex Real Madrid

Keylor Navas o Donnarumma, eterno dilemma per Pochettino che tra i pali, da questa stagione, ha l’imbarazzo della scelta. I due portieri del Paris Saint-Germain si equivalgono, giocano entrambi, l’ex Milan reclama il suo spazio ma sa bene che deve fare i conti con la bravura dell’ex Real Madrid, uno di quelli difficili da scalzare costringendolo a diventare riserva fissa. Intanto dalla Francia raccontano di un curioso retroscena che ha come riferimento…i guanti.

Donnarumma, retroscena sui guanti

Durante la partita del Psg contro il Nizza, gara che si è conclusa sul punteggio di zero a zero, giocata lo scorso 1 dicembre, con Donnarumma tra i pali, il portiere di riserva Marcin Bulka, numero uno di proprietà dei parigini, è andato nello spogliatoio del Psg e ha fatto notare a Keylor Navas di indossare i suoi stessi guanti. A quel punto, come raccontato dal quotidiano ‘L’Equipe’, Navas è andato da Donnarumma e, testuali parole, gli ha detto: “Vedi, i migliori portieri indossano questo marchio”.

In questa stagione Donnarumma ha raccolto undici presenze di cui otto da titolare in campionato, l’ultima il 12 dicembre contro il Monaco. In Ligue 1 mai tre di fila, è una chiara scelta da parte dell’allenatore che tiene tutti sulla corda, considera Navas titolare al pari di Donnarumma, anche se lui ha raccolto quindici presenze e dunque, statistiche alla mano, ha giocato di più. Ma per Gigio ci sarà tutto il tempo per recuperare, è appena arrivato e rispetta consolidate gerarchie imposte da Pochettino.