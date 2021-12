“Possiamo far poco…”, caos Salernitana: l’annuncio di Gravina gela i tifosi

L’incubo coronavirus s’imbatte di nuovo sulla Serie A e Gravina ha parlato di Udinese-Salernitana, gara a rischio rinvio per la situazione dei campani.

A causa delle diverse positività riscontrate nel gruppo squadra diretto da Stefano Colantuono l’ASL ha impedito al gruppo di partire alla volta di Udine per l’anticipo dell’ultima partita valida per il girone d’andata di Serie A. Nuovamente si è riscontrata una situazione complicata poiché il regolamento interno della massima competizione calcistica italiana si scontra con le norme stabilite dall’autorità sanitaria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rinvio Udinese-Salernitana, le parole di Gravina

In merito è intervenuto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, il quale ha dichiarato a margine del Consiglio Federale odierno: “Quando interviene l’ASL, è complicato pensare a prendere decisioni diverse. Possiamo fare poco di fronte al problema esposto all’autorità sanitaria. Di fronte a pochi casi e con una situazione pandemica che lo sentiva, è stato permesso giocare. La situazione attuale è diversa rispetto a qualche settimana fa e si può fare poco”.

LEGGI ANCHE >>> “Colpo di scena, domani è ufficiale”: brutta notizia per Osimhen

Tuttavia, al momento la Lega Serie A non pare orientata al rinvio della gara in programma questo pomeriggio alle 18:30. I campani non si presenteranno in campo, per cui si rischia l’assegnazione del match a tavolino all’Udinese. La squadra di casa, infatti, dovrebbe presentarsi ugualmente sul verde della Dacia Arena e attendere i canonici 45′ prima di accertare che la gara non si giocherà. Dopodiché la decisione spetterà al Giudice Sportivo, che dovrebbe confermare il 3-0 in favore dell’Udinese. Tuttavia, considerati i vari precedenti, la questione potrebbe concludersi in altre sedi legali.